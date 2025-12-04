Spannende Duelle auf dem Platz und auf der Matte

Zum letzten Mal in diesem Jahr sind am Wochenende die Sachsenliga- und Sachsenklasse-Fußballer gefragt. Richtig heiß her geht es beim Ringen. Hier gibt es einen Überblick.

Fußball: Während die Fußballer von der Erzgebirgsliga an abwärts bereits in der Winterpause sind, müssen die Sachsenliga- und Sachsenklasse-Kicker aus dem Erzgebirge noch ein letztes Mal in diesem Jahr ran. Dabei kann der SV Tanne Thalheim (11.) in Sachsens höchster Spielklasse am Samstag, 13.30 Uhr, mit breiter Brust ins Heimspiel gegen...