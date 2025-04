Spitze der Radball-Oberliga rückt in Niederlauterstein enger zusammen

Der Auftakt der zweiten Saisonhälfte hat gezeigt, wie eng es in Sachsens höchster Spielklasse zugeht. Dabei mischen auch zwei Teams aus dem mittleren Erzgebirge ganz vorn mit.

Obwohl Marco Buschbeck schon mehr als drei Jahrzehnte Radball spielt, habe er so etwas noch nie erlebt. „Zwischen dem Spitzenreiter und dem Team auf Platz 6 liegen gerade mal zwei Punkte“, erläutert der Routinier von der SG Niederlauterstein III die Tabellensituation in der Oberliga. Die hatte es schon vor dem vierten Spieltag in eigener...