Stadtderby im Erzgebirge: 900 Fans erleben großen Sport – auf und neben dem Fußballplatz

Aue
Was für ein Sonntagnachmittag: Vor einer beeindruckenden Kulisse hat sich in der Erzgebirgsliga das Duell von Neustädtel und Schneeberg abgespielt. Der Sieger musste fast 20 Jahre auf diesen Dreier warten.
100 Meter lange Stoffrollen, jeweils zwei Meter hoch, dazu 40 Liter Farbe und ganz viel Freizeit: In ihre Choreografie fürs Stadtderby haben die Fans des Neustädtler SV eine Menge investiert. Gelohnt hat es sich allemal. Ihre Botschaft kam an. In zwei Bildern fügten sie den Spruch „Von Generation zu Generation ... auf ewig führt unser Weg...
