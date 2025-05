Stadtderby im Erzgebirge: Ein faires 1:1 auf dem Platz – und dann kommt die Polizei

Lange sah alles nach einem gelungenen Fußballfest aus: Rund 850 Zuschauer haben am Sonntag im Dietz-Stadion in Schneeberg das Duell zwischen dem FC Concordia und dem Neustädtler SV in der Erzgebirgsliga verfolgt. Eskaliert ist es am Ende trotzdem.

16.51 Uhr hat der Schiedsrichter das Stadtderby zwischen dem FC Concordia Schneeberg und dem Neustädtler SV abgepfiffen. Da stand es 1:1 – und augenscheinlich war alles gut. Beide Fanlager feierten ihre Mannschaften für ein faires Unentschieden. Ein Fußballfest mit 850 Zuschauern klang friedlich aus. Das Gottlieb-Heinrich-Dietz-Stadion leerte... 16.51 Uhr hat der Schiedsrichter das Stadtderby zwischen dem FC Concordia Schneeberg und dem Neustädtler SV abgepfiffen. Da stand es 1:1 – und augenscheinlich war alles gut. Beide Fanlager feierten ihre Mannschaften für ein faires Unentschieden. Ein Fußballfest mit 850 Zuschauern klang friedlich aus. Das Gottlieb-Heinrich-Dietz-Stadion leerte...