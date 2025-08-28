Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schwarz-Gelb empfängt Gelb-Schwarz: Eine Neuauflage des Stadtderbys zwischen Neustädtel und Schneeberg gibt es diesen Sonntag.
Schwarz-Gelb empfängt Gelb-Schwarz: Eine Neuauflage des Stadtderbys zwischen Neustädtel und Schneeberg gibt es diesen Sonntag. Bild: Anna Neef
Schwarz-Gelb empfängt Gelb-Schwarz: Eine Neuauflage des Stadtderbys zwischen Neustädtel und Schneeberg gibt es diesen Sonntag.
Schwarz-Gelb empfängt Gelb-Schwarz: Eine Neuauflage des Stadtderbys zwischen Neustädtel und Schneeberg gibt es diesen Sonntag. Bild: Anna Neef
Aue
Stadtderby im Erzgebirge: Wie geht der Fußball-Sonntag in Schneeberg diesmal aus?
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Mai trafen der FC Concordia und der Neustädtler SV zuletzt aufeinander. Dem 1:1 auf dem Platz folgte ein Polizeieinsatz, der Fragen aufwarf. Nun spielen die Erzgebirgsligisten erneut gegeneinander.

Eine Stadt im Derbyfieber – und beteiligt sind alle drei Fußball-Clubs aus Schneeberg. Der Sonntag soll zum Fußballfest werden. Trotzdem sind die Ereignisse von Mai noch nicht vergessen. Damals trafen die Erzgebirgsligisten Schneeberg und Neustädtel letztmals aufeinander. Dem fairen 1:1 auf dem Platz und Rängen folgte ein Nachspiel, das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
19.05.2025
5 min.
Stadtderby im Erzgebirge: Ein faires 1:1 auf dem Platz – und dann kommt die Polizei
Die Polizei hat den hinteren Bereich der Stadiontribüne in Schneeberg abgeriegelt, um die Daten der dort noch verbliebenen NSV-Fans aufzunehmen.
Lange sah alles nach einem gelungenen Fußballfest aus: Rund 850 Zuschauer haben am Sonntag im Dietz-Stadion in Schneeberg das Duell zwischen dem FC Concordia und dem Neustädtler SV in der Erzgebirgsliga verfolgt. Eskaliert ist es am Ende trotzdem.
Anna Neef
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
20.05.2025
3 min.
Nachspiel: Einsatz nach Stadtderby im Erzgebirge ruft Bürgermeister auf den Plan
Während des Spiels blieb beim Schneeberger Stadtderby alles friedlich. Beide Fan-Lager konzentrierten sich auf sich.
Ein Fußballfest sollte es werden und lief nach dem Abpfiff dennoch aus dem Ruder. Schneeberg hat einen turbulenten Sonntag erlebt. 92 Beamte waren im Einsatz, der nicht nur Fans sprachlos macht.
Anna Neef
Mehr Artikel