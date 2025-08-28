Stadtderby im Erzgebirge: Wie geht der Fußball-Sonntag in Schneeberg diesmal aus?

Im Mai trafen der FC Concordia und der Neustädtler SV zuletzt aufeinander. Dem 1:1 auf dem Platz folgte ein Polizeieinsatz, der Fragen aufwarf. Nun spielen die Erzgebirgsligisten erneut gegeneinander.

Eine Stadt im Derbyfieber – und beteiligt sind alle drei Fußball-Clubs aus Schneeberg. Der Sonntag soll zum Fußballfest werden. Trotzdem sind die Ereignisse von Mai noch nicht vergessen. Damals trafen die Erzgebirgsligisten Schneeberg und Neustädtel letztmals aufeinander. Dem fairen 1:1 auf dem Platz und Rängen folgte ein Nachspiel, das...