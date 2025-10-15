Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Biathleten des PSV Schwarzenberg sind in die Saison gestartet.
Die Biathleten des PSV Schwarzenberg sind in die Saison gestartet. Bild: Symbolbild/1599685sv - stock.adobe.com
Aue
Standortbestimmung für Biathleten aus dem Erzgebirge: Passt die Form?
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Winter naht. Und die ersehnte Wettkampfsaison hat begonnen. Beim PSV Schwarzenberg haben die Biathleten nun eine Idee davon, wo sie leistungsmäßig stehen.

Die neue Saison ist da: Die Biathleten des PSV Schwarzenberg haben ihre ersten Wettkämpfe auf Bundesebene absolviert. „Damit haben sie auch eine Prognose erhalten, wo sie leistungstechnisch stehen“, so Trainerin Annika Pohl. Beim Nordcup in Altenberg hatten Malwina Hermann und Jonas Tryonadt in der Altersklasse 17 drei Aufgaben vor der Brust:...
14:45 Uhr
1 min.
Geringswalde: Sperrung auf der B 175 sorgt für Einschränkungen auf den Strecken der Schulbusse
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto).
Ab 20. Oktober ist für Kraftfahrer zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Was Schüler deshalb bei Busfahrten beachten sollten.
Marion Gründler
18.08.2025
2 min.
Biathleten aus dem Erzgebirge nehmen wieder Fahrt auf
Die Biathleten des PSV Schwarzenberg sind in die Saison gestartet.
Der PSV Schwarzenberg hat Talente zur Sommerleistungskontrolle geschickt. Es gab eine souveräne Siegerin.
Anna Neef
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
12:00 Uhr
2 min.
Triumph an der Platte: Bruderpaar aus dem Erzgebirge schreibt Vereinsgeschichte
Die Brüder Markus (l.) und Lennart Bergauer holten zwei Titel. Max Knappe (r.) steuerte Bronze für den 1. TTV Schwarzenberg bei.
Lennart und Markus Bergauer haben bei der Kreismeisterschaft aufgetrumpft. Die Tischtennisspieler vom 1. TTV Schwarzenberg überzeugten solo und im Doppel.
Anna Neef
14:42 Uhr
3 min.
Honig, Pflege, Bauen: Was der Bundesrat beschlossen hat
Manche Entscheidungen des Bundesrats haben direkte Auswirkungen auf den Alltag der Menschen im Land.
Woher kommt der Frühstückshonig? Wann kann man deutscher Staatsbürger werden? Und was tun für schnelleres Bauen? Zu all dem hat der Bundesrat Entscheidungen getroffen.
