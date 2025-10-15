Standortbestimmung für Biathleten aus dem Erzgebirge: Passt die Form?

Aue
Der Winter naht. Und die ersehnte Wettkampfsaison hat begonnen. Beim PSV Schwarzenberg haben die Biathleten nun eine Idee davon, wo sie leistungsmäßig stehen.
Die neue Saison ist da: Die Biathleten des PSV Schwarzenberg haben ihre ersten Wettkämpfe auf Bundesebene absolviert. „Damit haben sie auch eine Prognose erhalten, wo sie leistungstechnisch stehen“, so Trainerin Annika Pohl. Beim Nordcup in Altenberg hatten Malwina Hermann und Jonas Tryonadt in der Altersklasse 17 drei Aufgaben vor der Brust:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.