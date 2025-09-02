Stolzer Satz: Leichtathletik-Trainer aus dem Erzgebirge überrascht sich selbst

Aue
Erfolgreicher als zuvor vermutet hat Marcus Wagner von der WSG Schwarzenberg-Wildenau bei der deutschen Meisterschaft der Masters abgeschnitten. Im Dreisprung lief es blendend für den Mittvierziger.
Trainer sind immer auch Vorbilder. Dieser Rolle ist Marcus Wagner von der WSG Schwarzenberg-Wildenau jetzt auf besondere Weise gerecht worden. Bei der deutschen Meisterschaft der Masters gelang ihm eine faustdicke Überraschung, wie der Leichtathlet und Coach selbst sagt.
