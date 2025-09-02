Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Marcus Wagner beim Dreisprung. Mit 10,70 Meter und Bronze übertraf er seine Erwartungen.
Marcus Wagner beim Dreisprung. Mit 10,70 Meter und Bronze übertraf er seine Erwartungen.
Aue
Stolzer Satz: Leichtathletik-Trainer aus dem Erzgebirge überrascht sich selbst
Von Anna Neef
Erfolgreicher als zuvor vermutet hat Marcus Wagner von der WSG Schwarzenberg-Wildenau bei der deutschen Meisterschaft der Masters abgeschnitten. Im Dreisprung lief es blendend für den Mittvierziger.

Trainer sind immer auch Vorbilder. Dieser Rolle ist Marcus Wagner von der WSG Schwarzenberg-Wildenau jetzt auf besondere Weise gerecht worden. Bei der deutschen Meisterschaft der Masters gelang ihm eine faustdicke Überraschung, wie der Leichtathlet und Coach selbst sagt.
Mehr Artikel