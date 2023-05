Tannenberger holen sich Verbandspokal

Die Tannenberger Tischtennisspieler Leon Schubert und Christian Franz präsentieren sich derzeit in glänzender Verfassung. Gemeinsam mit René Wolf gewannen die beiden Akteure, deren Entwicklung am Pulsschlag-Talentstützpunkt vom Seiffener Trainer Eberhard Hübner gefördert wurde, vom TTC Lugau II in Döbeln Sachsens Verbandspokal bei...