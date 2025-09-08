Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Maria Reißmann (links) und Ines Schmidt von der SG Tannenberg/Crottendorf.
Maria Reißmann (links) und Ines Schmidt von der SG Tannenberg/Crottendorf. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Tannenberger Tischtennis-Damen starten mit Derby-Sieg in die Saison
Von Thomas Lesch
Auf Landesebene ging der Auftakt aus lokaler Sicht mit Freude und Leid einher. Während die Frauen-Mannschaft einen Lokalrivalen besiegte, gingen Tannenbergs Männer in Holzhausen unter.

Für gemischte Gefühle hat der erste Spieltag der neuen Saison in der Tannenberger Tischtennis-Sektion gesorgt. Jubeln konnten die Frauen der SG Tannenberg/Crottendorf, die in der Landesliga das Erzgebirgsderby gegen Tanne Thalheim mit 9:5 für sich entschieden. Als Sachsenliga-Aufsteiger mussten die Männer dagegen eine deutliche 3:12-Niederlage...
