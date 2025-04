Tannenberger Tischtennis-Männer behalten im Derby die Nerven

Auch die zweite Mannschaft des TSV Elektronik Gornsdorf kann den Lauf der Handwerker in der Tischtennis-Landesliga nicht stoppen. Der TTSV ist nur noch einen Sieg von der Aufstiegsrelegation entfernt.

Die Tischtennis-Männer des TTSV Handwerk Tannenberg visieren weiter den möglichen Aufstieg in die Sachsenliga an. Im Erzgebirgsderby gegen den TSV Elektronik Gornsdorf II behielten die Handwerker mit 9:6 die Oberhand und festigten den 2. Platz, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. Verfolger Leutzsch hat drei Zähler weniger, aber auch...