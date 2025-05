Tannenberger Tischtennisspieler lassen die Sektkorken knallen

Nach 20 Jahren kehren die Tischtennisspieler des TTSV Handwerk in die höchste Spielklasse Sachsens zurück. In der Aufstiegsrelegation ließen sie Chemnitz und Dresden keine Chance.

Wer hätte das für möglich gehalten? Die Tischtennisspieler des TTSV Handwerk Tannenberg haben auf ihre ohnehin überaus erfolgreiche Saison in der Landesliga am Sonntag noch das Sahnehäubchen draufgesetzt. In der Relegation erkämpften die Tannenberger zwei souveräne Siege und folgen damit dem Meister vom 1. TTV Schwarzenberg in die...