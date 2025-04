Tannenberger Tischtennisspieler wollen es jetzt wissen

Zwei Spieltage vor Schluss halten die Erzgebirger in der Landesliga den Relegationsrang zum Aufstieg. Das Derby bei Gornsdorf II verspricht aber nicht nur aus sportlicher Sicht Brisanz.

Jetzt wollen sie es wissen: Bereits am Freitag (17.30 Uhr) muss der TTSV Handwerk Tannenberg in der Tischtennis-Landesliga (Gruppe 2) Farbe bekennen und will im vorgezogenen Spiel beim TSV Elektronik Gornsdorf II wichtige Zähler einheimsen. Denn statt um den Klassenerhalt zu kämpfen – das formulierte Ziel vor der Saison –, haben die Männer...