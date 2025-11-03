Tennis-Team aus dem Erzgebirge setzt zum Auftakt dickes Ausrufezeichen

Zschopau
Nach dem Abstieg aus der Landesverbandsliga haben sich Zschopaus AK-50-Spieler die sofortige Rückkehr zum Ziel gesetzt. Der Start stimmt optimistisch.
Dank eines souveränen 12:0-Auswärtssiegs ist der TSV Zschopau der erste Tabellenführer der neuen Hallensaison in der Tennis-Bezirksliga der AK 50. Bei der SG Oelsnitz/Reichenbach gaben sich die Motorradstädter keine Blöße und gewannen neben den vier Einzelmatches auch beide Doppel. „Bei der neu gegründeten Spielgemeinschaft aus dem...
