Tennis-Verbandsliga: Zeitregel wird TSV Zschopau zum Verhängnis

In der Hallensaison müssen die AK-50-Spieler aus der Motorradstadt weiter auf ihren ersten Sieg warten. Allerdings zeigte der Aufsteiger gegen Dresden Mitte ansteigende Form, ehe er ausgebremst wurde.

Nachdem die AK-50-Tennisspieler des TSV Zschopau in der Landesverbandsliga zum Saisonauftakt in Zwickau ohne Chance geblieben waren, haben sie im zweiten Spiel gegen den SV Dresden Mitte deutlich besser mitgehalten. In Thalheim, wo die Heimspiele ausgetragen werden, unterlag das Team dennoch mit 2:6. Dabei war die Ausgangslage optimal: Während...