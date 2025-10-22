Tennisclub aus dem Erzgebirge krönt bärenstarke Saison mit drei Titeln

In den vergangenen Monaten waren die Teams des Olbernhauer TC kaum zu schlagen. Dementsprechend beeindruckend fällt die Bilanz des Vereins aus, der aber auch einen Abschied verkraften muss.

Auf eine überaus erfolgreiche Saison blicken die Tennisspieler des Olbernhauer TC zurück. Mit den AK-40-Herren, der Mixed-Mannschaft und den U-12-Junioren konnten sich drei Mannschaften den Meistertitel auf Bezirksebene sichern. Auch die U-15-Vertretung schnupperte an der Meisterschaft, während die Damen des OTC ein anderes Ziel erreichten. Und...