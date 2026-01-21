Tennisverein aus dem Erzgebirge setzt auf neue Technik

Marienberg
Wenn im Tennis an der Technik gefeilt wird, betrifft das oft Schwung und Schlagkraft. Auch beim Olbernhauer TC wird eifrig trainiert, allerdings soll dort auch eine neue Maschine zum Erfolg beitragen.
Wie die AK-50-Männer des TSV Zschopau, die den TV Schwarzenberg klar in die Knie zwangen, haben auch die AK-40-Tennisspieler des Olbernhauer TC in ihrem Bezirksliga-Match gegen den TSV Ifa Chemnitz einen ungefährdeten 12:0-Sieg gefeiert. Zum dritten Erfolg im dritten Spiel konnte beim Spitzenreiter auch Burkhard Wiener beitragen, der hinterher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.