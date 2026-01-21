MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das ist die neue Besaitungsmaschine des Olbernhauer TC.
Das ist die neue Besaitungsmaschine des Olbernhauer TC. Bild: Burkhard Wiener
Das ist die neue Besaitungsmaschine des Olbernhauer TC.
Das ist die neue Besaitungsmaschine des Olbernhauer TC. Bild: Burkhard Wiener
Marienberg
Tennisverein aus dem Erzgebirge setzt auf neue Technik
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn im Tennis an der Technik gefeilt wird, betrifft das oft Schwung und Schlagkraft. Auch beim Olbernhauer TC wird eifrig trainiert, allerdings soll dort auch eine neue Maschine zum Erfolg beitragen.

Wie die AK-50-Männer des TSV Zschopau, die den TV Schwarzenberg klar in die Knie zwangen, haben auch die AK-40-Tennisspieler des Olbernhauer TC in ihrem Bezirksliga-Match gegen den TSV Ifa Chemnitz einen ungefährdeten 12:0-Sieg gefeiert. Zum dritten Erfolg im dritten Spiel konnte beim Spitzenreiter auch Burkhard Wiener beitragen, der hinterher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Tennisclub aus dem Erzgebirge krönt bärenstarke Saison mit drei Titeln
Die AK-40-Herren erkämpften einen von drei Olbernhauer Titeln.
In den vergangenen Monaten waren die Teams des Olbernhauer TC kaum zu schlagen. Dementsprechend beeindruckend fällt die Bilanz des Vereins aus, der aber auch einen Abschied verkraften muss.
Andreas Bauer
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
12:50 Uhr
3 min.
Europol: Historischer Erfolg im Kampf gegen Drogenhandel
"Sowohl in Deutschland als auch in Europa sind diese Dimensionen bisher einmalig", sagte der Leiter des Zollkriminalamtes, Tino Igelmann, bei einer Pressekonferenz in Köln.
Ermittler heben einen Chemikalien-Großhandel aus. 85 Verdächtige werden festgenommen - teils auch in Deutschland.
15.01.2026
4 min.
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Erzgebirge
Werferinnen wie Hammer-Spezialistin Rike Brandl bietet der Winter-Wurfcup des LV 90 Erzgebirge eine in der kalten Jahreszeit eher seltene Wettkampfbühne.
Den Werfertag, mit dem der LV 90 Erzgebirge jeden Sommer bekannte Weitenjäger in die Region lockt, gibt es diesen Samstag als Winter-Variante. Ein weiteres Highlight steigt im Schwimmbecken.
Andreas Bauer, Jan Riedel
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
12:51 Uhr
3 min.
Klage gegen "Daily Mail": Prinz Harry tritt in Zeugenstand
Prinz Harry trifft vor seiner Zeugenaussage in der Klage gegen die "Daily Mail" am Gericht in London ein.
Ungewöhnlicher Anblick in London: In seinem Kreuzzug gegen die Boulevardpresse tritt Prinz Harry in den Zeugenstand. Sein Antrieb liegt tief in seiner Familiengeschichte verborgen.
Mehr Artikel