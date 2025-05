Tischtennis: Bundesliga-Damen zeigen Marienberger Männern die Grenzen auf

Gegen einen Kontrahenten, der Verstärkung aus der 3. Liga erhielt, setzte es in der Relegation eine klare Niederlage. Dennoch blickt der TTV Blau-Gelb auf eine erfolgreiche Saison zurück.

Auf den ersten Blick scheint es eine ernüchternde Niederlage zu sein: Das Relegationsspiel beim BSC Rapid Chemnitz, in dem sich die Tischtennisspieler des TTV Blau-Gelb Marienberg nachträglich den Aufstieg in die 1. Bezirksliga hätten sichern können, entwickelte sich zu einer einseitigen Angelegenheit. So einseitig, dass bereits nach 9 der...