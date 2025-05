Tischtennis-Elite lässt sich nicht lumpen – und einem Erzgebirger gelingt ein Husarenstück

Die 48. Thumer Stadtmeisterschaft hat erneut viele Teilnehmer angelockt. Die Zuschauer erlebten spannende Spiele und emotionale Momente. An alte Bekannte gingen die Titel in der Sporthalle an der Wiesenstraße.

Knapp 100 Aktive aus 42 Vereinen haben den Zuschauern bei der 48. offenen Thumer Stadtmeisterschaft tollen und hochklassigen Tischtennissport geboten. Am prall gefüllten Wettkampfwochenende trieben etliche heiß umkämpfte Spiele den Adrenalinpegel der Aktiven und der Gäste in die Höhe. Bis die Stadtmeister im Einzel und Doppel feststanden,... Knapp 100 Aktive aus 42 Vereinen haben den Zuschauern bei der 48. offenen Thumer Stadtmeisterschaft tollen und hochklassigen Tischtennissport geboten. Am prall gefüllten Wettkampfwochenende trieben etliche heiß umkämpfte Spiele den Adrenalinpegel der Aktiven und der Gäste in die Höhe. Bis die Stadtmeister im Einzel und Doppel feststanden,...