Tischtennis-Erzgebirgsmeisterschaft: Neunjähriger Debütant bringt alle zum Staunen

Annaberg
Gut 160 Nachwuchsspieler haben in Annaberg um die Medaillen gekämpft. Dazu gehörte auch Sascha Protzner aus Gornsdorf, der gleich bei seiner ersten Teilnahme für Furore sorgte.
Über voll besetzte Platten konnten sich die Verantwortlichen vom Kreisfachverband Tischtennis bei den Erzgebirgsmeisterschaften im Nachwuchsbereich freuen. Rund 160 Starter zeigten in den insgesamt 20 Wettbewerben der 5 Altersklassen ihr Können. „Das ist Rekord. Diese Begeisterung und die Tatsache, dass 27 Vereine vertreten sind, sind sehr...
