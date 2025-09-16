Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Kreismeister Sascha Protzner (l.) vom TSV Gornsdorf lieferte sich mit Jan Arnold vom TTV Thum ein packendes Finale.
Kreismeister Sascha Protzner (l.) vom TSV Gornsdorf lieferte sich mit Jan Arnold vom TTV Thum ein packendes Finale. Bild: Thomas Lesch
Annaberg
Tischtennis-Erzgebirgsmeisterschaft: Neunjähriger Debütant bringt alle zum Staunen
Von Thomas Lesch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gut 160 Nachwuchsspieler haben in Annaberg um die Medaillen gekämpft. Dazu gehörte auch Sascha Protzner aus Gornsdorf, der gleich bei seiner ersten Teilnahme für Furore sorgte.

Über voll besetzte Platten konnten sich die Verantwortlichen vom Kreisfachverband Tischtennis bei den Erzgebirgsmeisterschaften im Nachwuchsbereich freuen. Rund 160 Starter zeigten in den insgesamt 20 Wettbewerben der 5 Altersklassen ihr Können. „Das ist Rekord. Diese Begeisterung und die Tatsache, dass 27 Vereine vertreten sind, sind sehr...
