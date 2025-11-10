Tischtennis: Gemischte Gefühle bei Tannenberger Teams

Während die Tannenberger Frauen in der Landesliga einen verdienten Punkt holten, riss die Siegesserie der Männer in der Sachsenliga. Die Niederlage ist dank des bislang guten Saisonverlaufs aber verschmerzbar.

Ein respektables Unentschieden und eine gerissene Siegesserie – die Frauen und Männer des TTSV Handwerk Tannenberg haben am Wochenende ganz unterschiedliche Gefühlslagen erlebt. Während den Damen in der Landesliga ein respektables 7:7 bei der SG Heinsdorfergrund gelang, mussten die Männer in Dresden eine Niederlage quittieren. Ein respektables Unentschieden und eine gerissene Siegesserie – die Frauen und Männer des TTSV Handwerk Tannenberg haben am Wochenende ganz unterschiedliche Gefühlslagen erlebt. Während den Damen in der Landesliga ein respektables 7:7 bei der SG Heinsdorfergrund gelang, mussten die Männer in Dresden eine Niederlage quittieren.