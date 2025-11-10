Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Stefan Meiner konnte in Dresden eine ausgeglichene Bilanz in den Einzeln vorweisen. Bild: Thomas Lesch
Stefan Meiner konnte in Dresden eine ausgeglichene Bilanz in den Einzeln vorweisen. Bild: Thomas Lesch
Annaberg
Tischtennis: Gemischte Gefühle bei Tannenberger Teams
Von Thomas Lesch
Während die Tannenberger Frauen in der Landesliga einen verdienten Punkt holten, riss die Siegesserie der Männer in der Sachsenliga. Die Niederlage ist dank des bislang guten Saisonverlaufs aber verschmerzbar.

Ein respektables Unentschieden und eine gerissene Siegesserie – die Frauen und Männer des TTSV Handwerk Tannenberg haben am Wochenende ganz unterschiedliche Gefühlslagen erlebt. Während den Damen in der Landesliga ein respektables 7:7 bei der SG Heinsdorfergrund gelang, mussten die Männer in Dresden eine Niederlage quittieren.
