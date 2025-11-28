Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Max Knappe (r.) spielt noch nicht lange für den 1. TTV Schwarzenberg. Dennoch gehört der 22-Jährige genau wie Jiri Volek inzwischen zur ersten Mannschaft.
Max Knappe (r.) spielt noch nicht lange für den 1. TTV Schwarzenberg. Dennoch gehört der 22-Jährige genau wie Jiri Volek inzwischen zur ersten Mannschaft. Bild: Carsten Wagner
Aue
Tischtennis im Erzgebirge: Wie ein Student dem Sachsenligisten helfen will
Von Katja Lippmann-Wagner
Nach dem ersehnten Wiederaufstieg tut sich der 1. TTV Schwarzenberg aktuell schwer. Zum Zünglein an der Waage könnte das Derby diesen Sonnabend werden. Darauf ist auch ein Neuzugang heiß.

Hinter Max Knappe liegen turbulente Tage. Der 22-Jährige hat sein Studium der Steuerverwaltung in Meißen erfolgreich abgeschlossen. Kürzlich trat der Crottendorfer seinen Job beim Finanzamt in Leipzig an und zog in die Messestadt um. Auch an der Tischtennisplatte läuft es rund: Seit Saisonbeginn gehört Knappe zur ersten Mannschaft des 1. TTV...
Mehr Artikel