Tischtennis in Adorf: Dieser Mann bringt den Nachwuchs nach vorn

Seit mehr als 15 Jahren trainiert Mike Grünberg mit Leidenschaft die Kinder und Jugendlichen des SV. Dabei hat er selbst erst spät mit seiner Sportart begonnen.

Es ist eines dieser Ereignisse, auf das sich die Verantwortlichen des SV Adorf das ganze Jahr über freuen. 32 Tischtennis-Doppel – mehr passen in die enge Schulturnhalle an der Hauptstraße auch nicht rein – werden sich am Freitagabend ordentlich die Bälle um die Ohren schmettern. Vermutlich wird der Sieger auch bei der 14. Auflage des...