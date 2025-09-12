Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine sichere Bank der Tannenberger: Das Spitzendoppel Jan Vesely (links) und Friedrich Sacher.
Eine sichere Bank der Tannenberger: Das Spitzendoppel Jan Vesely (links) und Friedrich Sacher.
Annaberg
Tischtennis: Landesligist Tannenberg vor wichtigem Derby
Von Thomas Lesch
Gegen einen Erzgebirgsrivalen hofft der TTSV auf Wiedergutmachung für den missratenen Saisonstart. Für einen Akteur wird es ein besonderes Spiel.

Obwohl der Saisonauftakt in die Tischtennis-Sachsenliga am vergangenen Wochenende für die erheblich ersatzgeschwächten Aufstiegs-Männer des TTSV Handwerk Tannenberg in Holzhausen daneben ging, soll diesen Samstag Wiedergutmachung gegen den TTC Lugau betrieben werden. 16.30 Uhr beginnt das Erzgebirgsderby in der Tannenberger Turnhalle am...
