Tischtennis-Oberliga: Warum die Aktiven des TSV Gornsdorf trotz deutlicher Auftaktpleite gelassen bleiben

Stollberg
Mit 3:7 haben die Elektroniker ihr Auftaktspiel vor heimischem Publikum gegen Biederitz verloren. Kein Grund zur Panik, findet der Kapitän – und verrät, warum.
Die Oberliga-Tischtennisspieler des TSV Elektronik Gornsdorf sind mit einer Niederlage in die Saison 2025/26 gestartet. Im heimischen Volkshaus unterlagen die Erzgebirger am Sonntagvormittag dem DJK Biederitz klar mit 3:7. Ein Ergebnis, das die Gastgeber im Anschluss freilich nicht überbewerten wollten. „Es liest sich deutlicher als es an den...
