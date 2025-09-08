Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Da sah noch alles gut aus für den TSV: Ales Hanl (links) und Ivo Wunderlich gewannen ihr Doppel.
Da sah noch alles gut aus für den TSV: Ales Hanl (links) und Ivo Wunderlich gewannen ihr Doppel. Bild: Heiko Neubert
Stollberg
Tischtennis-Oberliga: Warum die Aktiven des TSV Gornsdorf trotz deutlicher Auftaktpleite gelassen bleiben
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 3:7 haben die Elektroniker ihr Auftaktspiel vor heimischem Publikum gegen Biederitz verloren. Kein Grund zur Panik, findet der Kapitän – und verrät, warum.

Die Oberliga-Tischtennisspieler des TSV Elektronik Gornsdorf sind mit einer Niederlage in die Saison 2025/26 gestartet. Im heimischen Volkshaus unterlagen die Erzgebirger am Sonntagvormittag dem DJK Biederitz klar mit 3:7. Ein Ergebnis, das die Gastgeber im Anschluss freilich nicht überbewerten wollten. „Es liest sich deutlicher als es an den...
