Tischtennis-Sachsenliga: Aufsteiger aus dem Erzgebirge baut auf das Comeback eines Urgesteins

Annaberg
Nach dem zweiten Aufstieg in Folge haben sich die Tannenberger mit einem Routinier verstärkt, der schon früher ihr Trikot trug. Nun ist das Team erstmals gefordert – genau wie die Landesliga-Damen.
Für die Tischtennis-Teams wird es ab diesem Wochenende wieder ernst. Während sich die Damen der SG Tannenberg/Crottendorf in der Landesliga viel vorgenommen haben, hoffen die Männer des TTSV Handwerk Tannenberg in der Sachsenliga auf die ersten Punkte.
