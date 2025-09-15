Tischtennis-Sachsenliga: Tannenberger Rückkehrer ärgert seinen Ex-Verein

Annaberg
Mit dem TTSV Handwerk hat Christian Franz einen deutlichen Heimsieg gegen den TTC Lugau gefeiert. Dabei war im Vorfeld ein Erzgebirgsderby mit mehr Spannung erwartet worden.
Mit einem unerwartet deutlichen 13:2-Heimsieg gegen den TTC Lugau haben die Tischtennisspieler des TTSV Handwerk Tannenberg ihre ersten Punkte in der Sachsenliga erkämpft. Im Kreisderby übertraf der Aufsteiger damit sogar die eigenen Erwartungen. Selbst Tannenbergs Neuzugang Christian Franz – anfangs, wie er sagt, noch etwas nervös – zeigte...
