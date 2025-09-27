Tischtennis-Sachsenligist aus dem Erzgebirge setzt auf den Nachwuchs

Aue
Der 1. TTV Schwarzenberg ist in die Saison gestartet. Sieben Mannschaften stehen im Spielbetrieb. Die erste Garde indes muss noch ein bisschen warten.
Der kleine weiße Ball fliegt wieder: Mit Leidenschaft, Teamgeist und einer ordentlichen Portion Vorhand-Power ist der 1. TTV Schwarzenberg in die neue Saison gestartet. Wenn auch das Auftaktspiel der ersten Mannschaft, die nach dem Aufstieg wieder in der Sachsenliga vertreten ist, bis 4. Oktober auf sich warten lässt, hat sich einiges getan im...
