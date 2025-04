Tischtennis: Schlettauer verpassen Sprung an die Tabellenspitze

Ohne ihren Spitzenspieler musste sich der TSV in der Tischtennis-Bezirksklasse Stützengrün geschlagen geben. Annaberg überzeugte währenddessen gegen Großolbersdorf.

Eine ärgerliche Niederlage hat der TSV Schlettau in der Tischtennis-Bezirksklasse (Staffel 3) hinnehmen müssen. Denn durch das 6:9 gegen den Tabellensiebten TTV Stützengrün verpassten die Erzgebirger den Sprung an die Tabellenspitze. Dass bei den Hausherren Spitzenspieler Kai Günther fehlte, war zumindest in den Doppeln zunächst nicht zu...