Auf Tannenbergs Nummer 1, Jan Vesely, war gegen Görlitz Verlass. Der Tscheche steuerte zwei Einzelsiege und das gewonnene Doppel mit Friedrich Sacher bei.
Auf Tannenbergs Nummer 1, Jan Vesely, war gegen Görlitz Verlass. Der Tscheche steuerte zwei Einzelsiege und das gewonnene Doppel mit Friedrich Sacher bei.
Annaberg
Tischtennis: Tannenberger bleiben in der Erfolgsspur
Von Thomas Lesch
Mit 10:5 hat der TTSV Handwerk in der Landesliga den Post SV Görlitz bezwungen, der sich lange gegen die Niederlage wehrte. In der 2. Bezirksliga erlebte Schlettau ein Debakel.

Die Tischtennisspieler des TTSV Handwerk Tannenberg haben am Samstag ihren dritten Saisonsieg in Folge gefeiert. Mit 10:5 bezwangen die Erzgebirger auf eigenen Platten den Post SV Görlitz. „Wir hatten uns einen Erfolg ausgerechnet. Dass dieser allerdings so hoch ausfällt, das hätten wir nicht gedacht“, sagte Neuzugang Stefan Meiner...
