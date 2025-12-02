Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lenny (l.) und Leon Schubert, die beiden Tischtennis-Brüder aus Tannenberg, hatten sich die Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte anders vorgestellt.
Lenny (l.) und Leon Schubert, die beiden Tischtennis-Brüder aus Tannenberg, hatten sich die Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte anders vorgestellt. Bild: Thomas Fritzsch
Lenny (l.) und Leon Schubert, die beiden Tischtennis-Brüder aus Tannenberg, hatten sich die Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte anders vorgestellt.
Lenny (l.) und Leon Schubert, die beiden Tischtennis-Brüder aus Tannenberg, hatten sich die Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte anders vorgestellt. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Tischtennis: Tannenberger trotzen ungeschlagenem Spitzenreiter Remis ab
Von Thomas Lesch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen den Sachsenliga-Primus aus Wilkau-Haßlau haben die Handwerker eine Sensation nur knapp verpasst. Dennoch fühlt sich das Remis wie ein Sieg an.

Die Tischtennis-Männer des TTSV Handwerk Tannenberg haben in der Sachsenliga für eine dicke Überraschung gesorgt. Denn die Erzgebirger haben für die ersten Flecken auf der bislang strahlend weißen Weste des Spitzenreiters SV Wilkau-Haßlau gesorgt. Nach einer über vierstündigen, packenden Partie, in der beide Teams ihre besten Formationen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
17.11.2025
2 min.
Tannenberger Tischtennis-Teams zahlen Lehrgeld
Teamchefin Ines Schmidt (l.), Peggy Schubert und die Frauen der SG Tannenberg/Crottendorf mussten gegen den Spitzenreiter eine Niederlage einstecken.
Sowohl die Frauen als auch die Männer des TTSV Handwerk mussten am Wochenende eine Niederlage quittieren. Während die Herren noch im Soll sind, läuten bei den Frauen langsam die Alarmglocken.
Thomas Lesch
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
28.10.2025
2 min.
Auch Graupa kann Tannenberger Tischtennisspieler nicht stoppen
Jiri Ezr rückte gegen Graupa als Ersatzmann ins Team und gewann dort alle Einzel sowie sein Doppel mit Christian Franz.
Der Erfolgslauf der Handwerker in der Sachsenliga geht weiter. Im Duell der Aufsteiger setzten sich die Erzgebirger trotz eines wichtigen Ausfalls mit 9:6 durch und springt auf Platz 2.
Frank Grunert
Mehr Artikel