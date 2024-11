Tischtennis: Tannenberger wahren weiße Heimweste und spielen sich fürs Spitzenspiel warm

Mit einem klaren Sieg gegen Wurzen springen die Handwerker in der Tischtennis-Landesliga auf Rang 2. Am kommenden Wochenende wartet der bisher ungeschlagene Spitzenreiter.

Die Tischtennis-Männer des TTSV Handwerk Tannenberg sind in der Landesliga zu Hause weiter eine Macht. Das bewies das Team um Kapitän Bernd März am Samstag eindrucksvoll gegen den TTC Wurzen. Mit 13:2 fegten sie die Ringelnatzstädter von der Platte und feierten ihren vierten Sieg in Folge.