Tischtennisfreunde messen sich beim Dreiklang-Fest in Thum

Die Thumer Tischtennis-Stadtmeisterschaften sind ein Highlight des „Dreiklang“-Festes. Hobbyspieler haben die Chance auf Pokale und Preise.

Ein Fixpunkt im Jahreskalender für alle Tischtennis-Begeisterten der Region sind die Thumer Stadtmeisterschaften. Nachdem im Mai die Aktiven an der Reihe waren, ihr Können zu zeigen, sind am Samstag ab 10 Uhr alle Hobbyspieler gefragt. Im Rahmen des Thumer Musik- und Vereinsfestes „Dreiklang“ findet in der Halle an der Wiesenstraße die 18....