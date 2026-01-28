Tischtennisspieler aus dem Erzgebirge setzen für die Mission Klassenerhalt einen besonderen Fokus

Der TTSV Handwerk Tannenberg belegt derzeit Rang 6 in der Sachsenliga. Diese Klasse will die Mannschaft unbedingt halten. Und hat einen Plan.

Die Rückrunde hat für die Tischtennisspieler des TTSV Handwerk Tannenberg später begonnen, als geplant. Denn die Partie des Tabellensechsten der Sachsenliga gegen Dresden-Mitte vor zwei Wochen war dem Wetter zum Opfer gefallen. Jetzt aber geht es wieder an die Platten. Der Aufsteiger ist am kommenden Sonnabend ab 14 Uhr beim SV Rotation Süd...