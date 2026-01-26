Tischtennisspieler aus dem Erzgebirge verpassen Sensation nur knapp – und lauern nun aufs Derby

Der 1. TTV Schwarzenberg bleibt vorerst auf dem Relegationsplatz der Sachsenliga hängen, ließ aber aufhorchen. Für ein anderes Team aus dem Erzgebirgskreis sieht es richtig finster aus.

Noch verharren die Tischtennisspieler des 1. TTV Schwarzenberg in der Sachsenliga auf dem ungeliebten Relegationsplatz. Doch das erste Heimspiel im neuen Jahr spricht für einen Aufwärtstrend. Dem TTV Burgstädt, der auf Rang 3 der Tabelle steht, haben die Gastgeber ein Remis abgerungen. Das 8:8 war das Ergebnis „einer starken und geschlossenen... Noch verharren die Tischtennisspieler des 1. TTV Schwarzenberg in der Sachsenliga auf dem ungeliebten Relegationsplatz. Doch das erste Heimspiel im neuen Jahr spricht für einen Aufwärtstrend. Dem TTV Burgstädt, der auf Rang 3 der Tabelle steht, haben die Gastgeber ein Remis abgerungen. Das 8:8 war das Ergebnis „einer starken und geschlossenen...