Tischtennisspieler aus dem Erzgebirge zahlen beim Spitzenreiter Lehrgeld - mit einer Ausnahme

Aue
Der 1. TTV Schwarzenberg muss in der Sachsenliga erneut mit einem Dämpfer umgehen. Warum der Mannschaftsleiter dennoch optimistisch bleibt.
Ähnlich klar wie eine Woche zuvor ist für den 1. TTV Schwarzenberg die Begegnung am Nikolaustag ausgegangen. Nur diesmal andersherum. So war beim aktuellen Spitzenreiter der Tischtennis-Sachsenliga in Wilkau-Haßlau für die Erzgebirger nichts zu holen.
