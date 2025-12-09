Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Tischtennisspieler des 1. TTV Schwarzenberg müssen einen Dämpfer verdauen.
Die Tischtennisspieler des 1. TTV Schwarzenberg müssen einen Dämpfer verdauen.
Aue
Tischtennisspieler aus dem Erzgebirge zahlen beim Spitzenreiter Lehrgeld - mit einer Ausnahme
Von Anna Neef
Der 1. TTV Schwarzenberg muss in der Sachsenliga erneut mit einem Dämpfer umgehen. Warum der Mannschaftsleiter dennoch optimistisch bleibt.

Ähnlich klar wie eine Woche zuvor ist für den 1. TTV Schwarzenberg die Begegnung am Nikolaustag ausgegangen. Nur diesmal andersherum. So war beim aktuellen Spitzenreiter der Tischtennis-Sachsenliga in Wilkau-Haßlau für die Erzgebirger nichts zu holen.
