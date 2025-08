Tradition und Teamgeist: Wie ein Reitturnier im Erzgebirge den Herausforderungen trotzt

Wie keine andere steht Turnierleiterin Marga Schulze für die Pferdesportveranstaltung in Wiesa. Sie betont die Bedeutung der Gemeinschaft – vor allem für die Zukunft.

Es war eine knappe Angelegenheit: Dass am Samstag Ross und Reiter über den Reitplatz in Wiesa bei der 47. Auflage des Reit- und Springturniers galoppieren konnten, ist zahlreichen Helfern am Freitagabend zu verdanken. Zu dem Zeitpunkt stand der Platz „zu einem Viertel unter Wasser“, berichtete Turnierleiterin Marga Schulze. „Das steckt so...