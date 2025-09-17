Trainingskonzept von Real Madrid wird bald im Erzgebirge umgesetzt

Üben und Kicken wie die Königlichen aus Spaniens Hauptstadt: Dank eines Fußballcamps während der Herbstferien wird dieser Traum für Kinder und Jugendliche in Zöblitz Wirklichkeit.

Wo normalerweise in der Kreisliga um Punkte gekämpft wird, ist bald ein Hauch von Champions League zu spüren. Die Rede ist vom Zöblitzer Fußballplatz, auf dem während der Herbstferien in einem fünftägigen Fußballcamp das Trainingskonzept von Real Madrid umgesetzt wird. „Wir freuen uns riesig auf diese Möglichkeit, auch mal alternative...