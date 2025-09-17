Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Mirko Bilz und die Nachwuchs-Fußballer des VfB Zöblitz freuen sich auf das anstehende Fußballcamp.
Mirko Bilz und die Nachwuchs-Fußballer des VfB Zöblitz freuen sich auf das anstehende Fußballcamp. Bild: Verein
Marienberg
Trainingskonzept von Real Madrid wird bald im Erzgebirge umgesetzt
Von Andreas Bauer
Üben und Kicken wie die Königlichen aus Spaniens Hauptstadt: Dank eines Fußballcamps während der Herbstferien wird dieser Traum für Kinder und Jugendliche in Zöblitz Wirklichkeit.

Wo normalerweise in der Kreisliga um Punkte gekämpft wird, ist bald ein Hauch von Champions League zu spüren. Die Rede ist vom Zöblitzer Fußballplatz, auf dem während der Herbstferien in einem fünftägigen Fußballcamp das Trainingskonzept von Real Madrid umgesetzt wird. „Wir freuen uns riesig auf diese Möglichkeit, auch mal alternative...
