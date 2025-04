Trainingslager beim TSV Gornsdorf: Laufen und springen statt faulenzen

22 Kinder von 9 bis 17 Jahren haben am traditionellen Wintertrainingslager des Vereins teilgenommen. Die Trainer hatten ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Wenn der Schulbetrieb ruht, dann geht es in der Sporthalle rund. Jedenfalls beim TSV Elektronik Gornsdorf und das seit vielen Jahren. Insgesamt 22 Schüler im Alter von 9 bis 17 Jahren nahmen jüngst am traditionellen Trainingslager teil – eine ordentliche Resonanz, gerade in den jüngeren Altersklassen, wie Matthias Pohl, der Leiter der...