Trotz Doppelbelastung – Leichtathletin aus dem Erzgebirge erreicht im Ruhrpott ihr Ziel

Aue
Ehrgeizig ist Luise Kluge durch und durch, bescheinigt dem Lauf-Talent auch Trainerin Anja Gnüchtel. Der 16-Jährigen gelang bei der deutschen Meisterschaft ein ganz persönlicher Erfolg.
Prüfungsstress in der Schule, dazu im Sport viel Training, wichtige Wettkämpfe und der Druck, die Norm zu schaffen: Luise Kluge von der WSG Schwarzenberg-Wildenau hat all das hinter sich gelassen und äußerst stressige Wochen mit einem ganz persönlichen Erfolg gekrönt. Denn für die deutsche Meisterschaft der U 18 in Bochum-Wattenscheid hatte...
