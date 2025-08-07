Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Luise Kluge mit ihrer Trainerin Anja Gnüchtel bei der Deutschen Meisterschaft im Ruhrgebiet.
Luise Kluge mit ihrer Trainerin Anja Gnüchtel bei der Deutschen Meisterschaft im Ruhrgebiet. Bild: WSG/Verein
Aue
Trotz Doppelbelastung – Leichtathletin aus dem Erzgebirge erreicht im Ruhrpott ihr Ziel
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ehrgeizig ist Luise Kluge durch und durch, bescheinigt dem Lauf-Talent auch Trainerin Anja Gnüchtel. Der 16-Jährigen gelang bei der deutschen Meisterschaft ein ganz persönlicher Erfolg.

Prüfungsstress in der Schule, dazu im Sport viel Training, wichtige Wettkämpfe und der Druck, die Norm zu schaffen: Luise Kluge von der WSG Schwarzenberg-Wildenau hat all das hinter sich gelassen und äußerst stressige Wochen mit einem ganz persönlichen Erfolg gekrönt. Denn für die deutsche Meisterschaft der U 18 in Bochum-Wattenscheid hatte...
Mehr Artikel