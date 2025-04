Trotz dünner Personaldecke: Marienberger Handballerinnen wollen Rang 3 sichern

Neben den Langzeitverletzten droht nun auch noch die erfahrenste HSV-Spielerin auszufallen. Dennoch hat das Team am letzten Spieltag ein klares Ziel.

Nach der überraschenden 26:28-Niederlage im letzten Heimspiel der Saison müssen die Oberliga-Handballerinnen des HSV 1956 Marienberg noch einen Dämpfer hinnehmen. Wegen Problemen an der Achillessehne konnte Kristin Tippmann-Wendrock in dieser Woche nicht trainieren, sodass die Mannschaft am Samstag ab 16 Uhr beim VfB Bischofswerda (6.) wohl...