Trotz holpriger Vorbereitung: Marienberger Oberliga-Handballerinnen sofort auf Erfolgskurs

Geplante Testspiele fielen kurzfristig ins Wasser. Das war den HSV-Damen zum Saisonauftakt bei der HSG Neudorf/Döbeln aber überhaupt nicht anzumerken.

Mit einem etwas mulmigen Gefühl waren Chris Tippmann und seine Mannschaft am Sonntag aufgebrochen. „Wir wussten nicht so recht, was uns erwartet“, sagt der Trainer der Marienberger Handballerinnen über den bei der HSG Neudorf/Döbeln vollzogenen Saisonauftakt in der Oberliga Sachsen. Damit ist weniger der Gegner gemeint, denn der ist schon...