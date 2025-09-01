Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Trotz mancher gegnerischer Trikot-Tests war Kreisläuferin Leona Wagner mit sechs Toren die erfolgreichste HSV-Werferin.
Bild: Andreas Bauer
Trotz mancher gegnerischer Trikot-Tests war Kreisläuferin Leona Wagner mit sechs Toren die erfolgreichste HSV-Werferin.
Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Trotz holpriger Vorbereitung: Marienberger Oberliga-Handballerinnen sofort auf Erfolgskurs
Von Andreas Bauer
Geplante Testspiele fielen kurzfristig ins Wasser. Das war den HSV-Damen zum Saisonauftakt bei der HSG Neudorf/Döbeln aber überhaupt nicht anzumerken.

Mit einem etwas mulmigen Gefühl waren Chris Tippmann und seine Mannschaft am Sonntag aufgebrochen. „Wir wussten nicht so recht, was uns erwartet“, sagt der Trainer der Marienberger Handballerinnen über den bei der HSG Neudorf/Döbeln vollzogenen Saisonauftakt in der Oberliga Sachsen. Damit ist weniger der Gegner gemeint, denn der ist schon...
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
29.08.2025
4 min.
Handball: Große Ehre für Marienbergs Talentschmiede
Beim HSV 1956 Marienberg sind alle stolz auf die Stützpunkt-Urkunde des sächsischen Handball-Verbands.
Seit anderthalb Jahren mischt der HSV mit jungen Eigengewächsen in der Oberliga der Frauen vorn mit. Ausschlaggebend dafür ist eine Nachwuchsarbeit, die nun auch auf hoher Ebene Anerkennung findet.
Andreas Bauer
23.05.2025
3 min.
Auf den letzten Drücker: Marienbergs Handballerinnen erfüllen sich ihren Titeltraum
Die A-Jugend-Handballerinnen des HSV bejubeln ihren Sachsenmeistertitel.
Viele von ihnen gehören bereits im Damenbereich zu den Stammkräften. Der Gewinn der Sachsenmeisterschaft war den A-Jugend-Spielerinnen des HSV aber lange versagt geblieben – bis jetzt.
Andreas Bauer
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
