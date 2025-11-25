Trotz Niederlage gut präsentiert: Tannenberger Tischtennisspieler unterliegen Tabellenführer

Annaberg
Der Einsatz hat gestimmt, das Ergebnis leider nicht. Mit dem 6:9 gegen den Spitzenreiter Leipzig-Süd haben sich die Tannenberger aber wacker geschlagen. Bei den Frauen lief dagegen wenig zusammen.
Ohne Zähler haben die beiden Tischtennis-Teams des TTSV Handwerk Tannenberg das Wochenende abgeschlossen. Beide mussten sich deutlich besseren Mannschaften geschlagen geben.
