Friedrich Sacher glänzte gegen den Spitzenreiter und holte sowohl im Doppel als auch alleine Zähler für die Handwerker.
Friedrich Sacher glänzte gegen den Spitzenreiter und holte sowohl im Doppel als auch alleine Zähler für die Handwerker.
Annaberg
Trotz Niederlage gut präsentiert: Tannenberger Tischtennisspieler unterliegen Tabellenführer
Von Thomas Lesch
Der Einsatz hat gestimmt, das Ergebnis leider nicht. Mit dem 6:9 gegen den Spitzenreiter Leipzig-Süd haben sich die Tannenberger aber wacker geschlagen. Bei den Frauen lief dagegen wenig zusammen.

Ohne Zähler haben die beiden Tischtennis-Teams des TTSV Handwerk Tannenberg das Wochenende abgeschlossen. Beide mussten sich deutlich besseren Mannschaften geschlagen geben.
Mehr Artikel