TSV übernimmt Tabellenführung

Dank eines souveränen Heimsiegs haben die AK-50-Tennisspieler des TSV Zschopau die Tabellenführung in der Bezirksklasse übernommen. Die Motorradstädter, die mit einem 4:2-Auswärtssieg in die Freiluftsaison gestartet waren, setzten sich nun in der ersten Partie an heimischen Netz mit 6:0 gegen den TC Meerane durch. Obwohl die Gäste...