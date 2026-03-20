Turnerinnen aus dem Erzgebirge lösen Ticket fürs nächste Wettkampflevel

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Der SV Tanne Thalheim hat fünf frischgebackene Kreismeisterinnen in seinen Reihen. Noch mehr Sportlerinnen qualifizierten sich für Turniere auf Bezirksebene.
Ein Mammutprogramm liegt hinter den Turnerinnen des SV Tanne Thalheim. Gesucht wurden die Besten im Turnkreis Chemnitz. Zudem ging es in den Pflichtklassen um die Qualifikation für die Bezirksmeisterschaft. „Wir konnten an zwei Tagen mit unseren 33 Starterinnen fünfmal Gold sowie je sechsmal Silber und Bronze holen“, so Trainerin Silke
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