Unheimliche Serie geht weiter: Wieder zwei Spielabbrüche auf erzgebirgischen Fußballplätzen

Sowohl in Albernau als auch in Beutha gingen die Partien nicht über die vollen 90 Minuten. Insgesamt gab es schon vier Spielabbrüche in diesem Kalenderjahr.

„So etwas habe ich wirklich noch nie erlebt", weiß auch Thomas Roscher, Leiter des Spielausschusses im Kreisverband Fußball (KVF) Erzgebirge nicht wirklich, was er zu den erneuten Spielabbrüchen im erzgebirgischen Amateurfußball sagen soll. Denn auf das Sportgericht des KVF kommt nach diesem Wochenende erneut Arbeit zu. In der 1....