„Unnötig verloren“: Trainer des EHV Aue legt den Finger in die Wunde

Bahnt sich beim Handball-Drittligisten aus dem Erzgebirge eine Krise an? Gegen Söhre hat sich das Team nicht mit Ruhm bekleckert, sagt der Coach. Dabei hatte er mehr Spieler auf der Bank als zuletzt.

Dass es eine harte Nummer werden würde, hat sich früh angedeutet. Schon nach sieben Minuten lag der EHV Aue bei den Sportfreunden Söhre mit 1:5 zurück. Die Gastgeber haben ihr Ziel erreicht. Sie feierten am Sonnabend gegen den Handball-Drittligisten aus dem Erzgebirge ihren ersten Saisonsieg. Die Gäste dagegen fuhren gefrustet nach Hause.... Dass es eine harte Nummer werden würde, hat sich früh angedeutet. Schon nach sieben Minuten lag der EHV Aue bei den Sportfreunden Söhre mit 1:5 zurück. Die Gastgeber haben ihr Ziel erreicht. Sie feierten am Sonnabend gegen den Handball-Drittligisten aus dem Erzgebirge ihren ersten Saisonsieg. Die Gäste dagegen fuhren gefrustet nach Hause....