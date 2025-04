Unter Strom oder ganz ohne Druck: Annaberger Handballteams vor ungleichen Duellen

Beim ungeschlagenen Spitzenreiter haben die Männer des HCAB in der Regionsliga nichts zu verlieren. Die Frauen stehen dagegen in Penig gewaltig unter Anspannung.

Zu ihrem vorletzten Saisonspiel reisen die Handballer des HC Annaberg-Buchholz am Sonntag. Und das ganz ohne Druck, denn die Männer des HCAB treten ab 16 Uhr beim bislang ungeschlagenen Spitzenreiter und feststehenden Aufsteiger in die Regionsoberliga, dem HC Pleißental, an. Die „Otter“ seien definitiv ein verdienter Aufsteiger, betont Felix...