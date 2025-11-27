Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Maximilian Becher und die Veilchen empfangen am Sonnabend Thalheim zum Derby.
Maximilian Becher und die Veilchen empfangen am Sonnabend Thalheim zum Derby. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Veilchenringer rechnen sich im Derby nur begrenzt Chancen aus - und der Chefcoach geht auf Reisen
Redakteur
Von Anna Neef
Zwei Heimkämpfe stehen den Mattenfüchsen des FC Erzgebirge Aue bevor. In der Regionalliga herrscht Derbyflair. Und in der Landesliga? Da wird schon das Aufgebot schwer.

Internationale Turnierbühne oder Landesliga Sachsen? Da gibt es bei Björn Schöniger kein Gewackel. „Wir fahren mit unseren jungen Leuten zu den Prag Opens“, sagt der Chefcoach der Auer Ringer vom FC Erzgebirge. Deshalb werde es schwer, am kommenden Sonnabend ab 17.30 Uhr für den Kampf von Aue III in der Landesliga gegen Werdau III...
