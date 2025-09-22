Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Zwönitzerinnen haben ihre weiße Weste gewahrt.
Die Zwönitzerinnen haben ihre weiße Weste gewahrt. Bild: Symbolbild/Dziurek - stock.adobe.com
Die Zwönitzerinnen haben ihre weiße Weste gewahrt.
Die Zwönitzerinnen haben ihre weiße Weste gewahrt. Bild: Symbolbild/Dziurek - stock.adobe.com
Stollberg
Verbandsliga: Zwönitzer Handballerinnen mit zweitem Sieg im zweiten Spiel
Von Ralf Beckmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim TuS Leipzig-Mockau II haben sich die Erzgebirgerinnen mit 25:23 durchgesetzt. Der Trainer fand aber auch kritische Worte.

Nach dem erfolgreichen Heimauftakt haben die Verbandsliga-Handballerinnen des Zwönitzer HSV 1928 auch ihr erstes Auswärtsspiel der Saison für sich entscheiden können. Beim TuS Leipzig-Mockau II gewannen die Erzgebirgerinnen mit 25:23, wobei der Erfolg klarer war, als es das knappe Ergebnis ausdrückt. „Am Ende ging der Plan gut auf, aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:45 Uhr
1 min.
Zwönitzer Oberliga-Handballer wollen Favoriten ärgern
Auf die Zwönitzer Handballer wartet am Samstag eine hohe Hürde.
Am Samstag muss der Aufsteiger zuhause gegen Vizemeister Hoyerswerda ran. Die Verbandsliga-Frauen sind auswärts gefordert.
Jürgen Werner
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
15.09.2025
3 min.
Heimspiel-Doppelpack: Zwönitzer Handballteams überzeugen vor den eigenen Fans
Miroslav Jahn (r.) war mit fünf Toren der beste Zwönitzer Werfer gegen Zwickau.
Während die Verbandsliga-Frauen gegen Fraureuth einen ungefährdeten Sieg eingefahren haben, ging es bei den Männern in der Oberliga enger zu. Dank eines Laufs kurz vor Schluss durfte auch dort der HSV jubeln.
Ralf Beckmann
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel