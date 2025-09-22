Verbandsliga: Zwönitzer Handballerinnen mit zweitem Sieg im zweiten Spiel

Beim TuS Leipzig-Mockau II haben sich die Erzgebirgerinnen mit 25:23 durchgesetzt. Der Trainer fand aber auch kritische Worte.

Nach dem erfolgreichen Heimauftakt haben die Verbandsliga-Handballerinnen des Zwönitzer HSV 1928 auch ihr erstes Auswärtsspiel der Saison für sich entscheiden können. Beim TuS Leipzig-Mockau II gewannen die Erzgebirgerinnen mit 25:23, wobei der Erfolg klarer war, als es das knappe Ergebnis ausdrückt. „Am Ende ging der Plan gut auf, aus...