Verbandsliga: Zwönitzer Handballteams lassen es zum Abschluss noch einmal krachen

Im letzten Heimspiel des Jahres haben die Erzgebirger die zweite Garde der Leipziger Verkehrsbetriebe souverän bezwungen. Auch die Frauenmannschaft ließ nichts anbrennen.

In ihren jeweils letzten Heimspielen in diesem Kalenderjahr haben die Verbandsligahandballer des Zwönitzer HSV noch einmal die maximale Ausbeute eingefahren. Sowohl die Männer- als auch die Frauenmannschaft setzten sich am Samstag gegen Teams der Leipziger Verkehrsbetriebe durch. Bei den Damen stand nach 60 Minuten ein klares 30:24 auf der...